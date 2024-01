IREIT Global est une société d'investissement immobilier basée à Singapour. La société se concentre sur l'investissement, directement ou indirectement, dans un portefeuille de biens immobiliers productifs en Europe, qui sont utilisés principalement pour des bureaux, des commerces et des industries (y compris la logistique), ainsi que des actifs liés à l'immobilier. Son portefeuille comprend environ cinq immeubles de bureaux en pleine propriété en Allemagne, cinq immeubles de bureaux en pleine propriété en Espagne et 27 immeubles de commerce de détail en pleine propriété en France. Ses propriétés comprennent le Campus de Berlin, le Campus de Bonn, le Campus de Darmstadt, le Campus de Munster, Concor Park, Delta Nova IV et Delta Nova VI, IL.Lumina et d'autres. Le campus de Berlin est situé à Schreiberhauer Strabe dans le quartier de Lichtenberg. Le campus de Darmstadt est situé sur la Heinrich-Hertz Strabe trois-sept dans une zone commerciale à un emplacement de bureau de premier ordre (Europaviertel). Le campus de Munster est situé à environ 2,5 kilomètres au nord du centre-ville de Munster. Le parc Concor est situé dans la commune d'Aschheim-Dornach.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial