iRobot Corporation est une entreprise mondiale de robots grand public. La société conçoit, construit, vend et supporte des robots durables grâce à l'intégration de logiciels, d'électronique et de matériel. Son portefeuille de robots domestiques et d'appareils domestiques intelligents présente des technologies pour la maison connectée et des concepts avancés en matière de nettoyage, de cartographie et de navigation, d'interaction homme-robot et de solutions physiques. Ses produits comprennent Roomba, Braava, l'aspirateur à main H1, les purificateurs d'air Aeris, Root et iRobot Create 3. Elle propose la famille de robots laveurs de sols automatiques Braava, qui sont conçus pour les sols à surface dure. Elle vend également des accessoires et des consommables Roomba, notamment le dispositif d'élimination automatique des saletés de la base propre, des sacs de rechange pour l'élimination des saletés de la base propre, des filtres, des brosses et des batteries. Elle fournit également un service et une assistance client permanents par le biais de l'application iRobot HOME App. Elle propose ses produits par l'intermédiaire de distributeurs et de canaux de vente au détail, ainsi que par le biais de la boutique en ligne sur son site Web et de son application Home App.

Secteur Equipements et pièces électroniques