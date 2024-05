Itochu Corporation est un groupe diversifié organisé autour de 8 pôles d'activités : - distribution de produits alimentaires (34,9% du CA) : aliments surgelés, huiles végétales, édulcorants, sucres, etc. ; - distribution d'hydrocarbures (23,3%) : hydrocarbures (gaz naturel, produits pétroliers, bioéthanol, etc.). Le groupe développe également une activité de fabrication de produits chimiques ; - fabrication et vente de machines industrielles et de construction, de véhicules et de navires (9,7%) ; - production de métaux et de charbon (8,5%) ; - vente de produits de grande consommation (8,4%). Le groupe développe également des activités de vente de produits forestiers et de développement immobilier ; - distribution de matériel informatique et de télécommunication (7%) : équipements transmission de données, d'accès à Internet, de diffusion de contenus médias et de téléphonie mobile. Le groupe propose également des services financiers - vente de produits textiles (3,6%) ; - autres (4,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (79,5%), Singapour (5,4%), Etats-Unis (4,5%), Australie (3,1%), Chine (2,8%) et autres (4,7%).

Secteur Négoce et distribution diversifiée