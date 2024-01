Jackson Financial Inc. est une société de services financiers qui aide à clarifier la complexité de la planification de la retraite pour les professionnels de la finance et les clients aux États-Unis. Les secteurs de la société comprennent les rentes de détail, les produits institutionnels et les blocs fermés de rentes et d'assurance-vie. Le segment Retail Annuities offre une gamme de produits de revenu de retraite et d'épargne, comprenant principalement des rentes variables, des rentes indexées fixes, des rentes fixes, des rentes immédiates et des rentes indexées enregistrées. Le secteur des produits institutionnels comprend des contrats de placement garantis traditionnels, des accords de financement et des accords de financement de billets à moyen terme. Le segment Closed Life and Annuity Blocks comprend divers produits de protection, tels que la vie entière, la vie universelle, la vie universelle variable, les produits d'assurance-vie temporaire, les rentes indexées fixes et les rentes immédiates. Les produits de la société comprennent Jackson Market Link Pro et Jackson Market Link Pro Advisory.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes