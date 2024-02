JFrog Ltd. est un fournisseur d'une plateforme DevOps hybride et universelle de bout en bout. La plateforme DevOps de JFrog permet aux créateurs de logiciels d'alimenter l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement en logiciels tout au long du cycle de vie binaire. Les produits de la société comprennent JFrog Artifactory, JFrog Xray, JFrog Advanced Security, JFrog Distribution, JFrog Artifactory Edge, JFrog Mission Control, JFrog Insight, JFrog Connect et JFrog Pipelines. La société propose ses produits à ses clients par le biais d'une structure d'abonnement à plusieurs niveaux. Les abonnements payants comprennent JFrog Pro, JFrog Pro X, JFrog Enterprise X et JFrog Enterprise Plus. Les produits de l'entreprise sont disponibles pour des déploiements autogérés, SaaS (Software-as-a-Service) et hybrides. L'entreprise contrôle la chaîne d'approvisionnement des logiciels, ce qui permet aux organisations de fournir des mises à jour logicielles sur n'importe quel système. La région géographique de l'entreprise comprend les États-Unis, Israël et le reste du monde.

Secteur Logiciels