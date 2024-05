Johnson Matthey PLC est une entreprise de technologies durables basée au Royaume-Uni. Les segments de la société comprennent Clean Air, PGM Services, Catalyst Technologies, Hydrogen Technologies et Value Businesses. Le segment Clean Air fournit des catalyseurs pour les systèmes de post-traitement de contrôle des émissions utilisés dans les véhicules légers et lourds alimentés par des moteurs à combustion interne. Le segment PGM Services facilite la transition énergétique en fournissant des solutions circulaires, alors que la demande de matériaux critiques rares augmente. Il fournit également un service stratégique au groupe, en soutenant les autres segments par la sécurité de l'approvisionnement en métaux. Le segment Catalyst Technologies permet la décarbonisation des chaînes de valeur chimiques. Le segment des technologies de l'hydrogène fournit des membranes recouvertes de catalyseur qui sont un composant essentiel pour les piles à combustible et les électrolyseurs. Le segment Value Businesses est un portefeuille d'activités géré de manière à générer de la valeur pour l'actionnaire à partir d'activités considérées comme non essentielles pour l'entreprise.

Secteur Chimie de spécialité