Plusieurs grandes banques régionales américaines ont annoncé une baisse de leurs bénéfices mercredi, signe supplémentaire que l'augmentation des revenus liée aux taux d'intérêt élevés en 2023 commence à s'estomper.

Charles Schwab, Citizens Financial et US Bancorp ont déclaré que, outre des charges ponctuelles, le coût croissant de la conservation des dépôts des clients a réduit le revenu net d'intérêts (RNI) du quatrième trimestre, c'est-à-dire la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles paient sur les dépôts.

L'année dernière, les hausses de taux de la Réserve fédérale visant à maîtriser l'inflation ont stimulé le revenu net d'intérêts de nombreux prêteurs. Mais la concurrence croissante des plus grandes banques du pays pour les dépôts pèse sur les bénéfices des banques de taille moyenne et, dans certains cas, freine la croissance des prêts.

Les grandes banques ont bénéficié de l'exode des dépôts des petites institutions, considérées comme plus risquées, après la faillite de la Silicon Valley Bank et de deux autres prêteurs régionaux l'année dernière.

Le bénéfice trimestriel de Charles Schwab a chuté de 47 %, en partie à cause d'une baisse de 30 % du revenu net d'exploitation due à l'augmentation du coût des dépôts. Schwab a payé en moyenne 1,37% sur les dépôts, contre 0,46% un an plus tôt.

Citizens a enregistré une baisse de 71 % de son bénéfice, avec une diminution de 12 % de son bénéfice net. Les bénéfices de US Bancorp ont chuté de 14 %, tandis que le NII a baissé de 4,2 %. Mardi, PNC Financial, un autre grand prêteur régional, a annoncé une baisse de ses bénéfices et une contraction de 8 % de son bénéfice net.

Certaines banques ont déclaré que les perspectives pour le NII étaient faibles. Citizens, par exemple, a averti que son bénéfice net cette année pourrait être inférieur de 6 à 9 % aux 6,24 milliards de dollars en 2023.

Dans 11 banques régionales américaines ayant des actifs de 50 à 100 milliards de dollars, les analystes s'attendent à ce que le bénéfice par action baisse à partir de 2023, principalement en raison de l'augmentation des coûts des dépôts, selon les estimations de LSEG, a rapporté Reuters précédemment.

L'indice KBW des banques régionales était en baisse de 1 %, en ligne avec l'ensemble du marché.

Comme les plus grands prêteurs américains qui ont publié leurs résultats vendredi, les banques régionales ont également pris d'importantes charges ponctuelles pour reconstituer le fonds d'assurance des dépôts de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), qui a été ébranlé par la crise bancaire régionale.

JPMorgan, Bank of America et Citigroup ont enregistré une baisse de leurs bénéfices vendredi, en partie à cause de la diminution du bénéfice net.

Les dirigeants de ces grandes banques se sont montrés optimistes sur l'économie, notant que les consommateurs américains restaient résistants, même si les défauts de paiement sur les prêts à la consommation revenaient à des niveaux prépandémiques. Mais des questions majeures se posent sur les marchés, notamment celle de savoir si l'économie évitera une récession, alors que l'inflation diminue et que la Fed devrait réduire ses taux d'intérêt cette année.

"Je suis un peu plus prudent", a déclaré Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan, interrogé mercredi sur CNBC au sujet de l'économie américaine.