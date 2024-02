Knife River Corporation est un fournisseur de matériaux de construction et de services contractuels à base d'agrégats. Elle se concentre sur l'intégration verticale de ses produits et services en offrant une source unique de matériaux de construction et de services contractuels connexes. Ses secteurs d'activité sont les suivants : Pacifique, Nord-Ouest, Montagne, Centre-Nord, Sud et Services énergétiques. Tous ses segments exploitent, traitent et vendent des granulats de construction (pierre concassée, sable et gravier) ; produisent et vendent de l'asphalte ; et produisent et vendent du béton prêt à l'emploi, ainsi que la vente de marchandises et d'autres matériaux de construction et services connexes, et intègrent verticalement leurs services contractuels pour soutenir les gammes de produits à base de granulats, y compris la construction civile lourde, l'asphalte et le pavage en béton, l'aménagement et le nivellement de sites, ainsi que la fabrication de produits en béton précontraint. Les segments Pacific et All Other produisent et vendent également des produits d'asphalte liquide et le segment Pacific vend du ciment.

