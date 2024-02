Kontoor Brands, Inc. est une entreprise de vêtements de style de vie. La société conçoit, produit, achète, commercialise, distribue et concède sous licence des vêtements, des chaussures et des accessoires, principalement sous les marques Wrangler et Lee. Ses segments comprennent Wrangler, Lee et Autres. Le segment Wrangler propose du denim, des vêtements et des accessoires pour adultes et enfants. Les produits de la marque Wrangler sont disponibles par le biais d'accords de vente en gros avec des détaillants de masse et de taille moyenne, des magasins spécialisés, des grands magasins, des magasins de partenariat exploités de manière indépendante et des plateformes de commerce électronique, ainsi que par le biais des magasins de détail et des sites web exploités par la société. Le segment Lee propose des jeans, des pantalons, des chemises, des shorts et des vestes pour adultes et enfants. Ses produits sont vendus aux États-Unis par l'intermédiaire de grandes surfaces, de magasins spécialisés, de grands magasins traditionnels et de taille moyenne, de magasins gérés par la société et en ligne. Ses produits sont également vendus à l'échelle internationale, principalement en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique.

Secteur Habillement et accessoires