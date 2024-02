Kratos Defense & Security Solutions, Inc. est une société spécialisée dans la technologie, la propriété intellectuelle, les produits propriétaires et les systèmes. La société opère à travers deux segments : Kratos Government Solutions (KGS) et Unmanned Systems (US). Le segment KGS comprend les produits électroniques hyperfréquences, les solutions spatiales, satellitaires et cybernétiques, les solutions de formation, les systèmes de commandement, de contrôle, de communication, d'informatique, de combat, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (C5ISR)/systèmes modulaires, les technologies des turbines et les services de soutien à la défense et aux fusées. Le segment américain comprend les activités liées aux drones aériens, aux drones terrestres, aux drones maritimes et aux systèmes de commandement, de contrôle et de communication connexes. Les segments KGS et US fournissent des produits, des solutions et des services pour des programmes de sécurité nationale essentiels. Les clients des segments KGS et US comprennent principalement des agences liées à la sécurité nationale, le ministère de la défense des États-Unis (DoD), des agences de renseignement et des agences classifiées.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense