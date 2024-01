Kubota Corporation est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de machines industrielles et agricoles et d'équipements de purification et de distribution d'eau. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - machines industrielles et agricoles (84,9%) : tracteurs, moissonneuses, transplanteurs, faucheuses, etc. ; - systèmes de purification et de distribution d'eau (13,9%) : tuyaux en fonte ductile, en acier et en plastique, valves, pompes de recyclage, incinérateurs, filtres en céramique, épurateurs des eaux usées, etc. ; - autres (1,2%) : pièces industrielles, tubes en acier, machines de construction, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (27,4%), Asie (18,5%), Amérique du Nord (37,3%), Europe (13%) et autres (3,8%).

Secteur Véhicules et machines lourdes