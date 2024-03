Labrador Iron Ore Royalty Corporation est une société d'investissement basée au Canada. La société détient des intérêts dans la Compagnie minière IOC (Iron Ore Company of Canada), qui est un producteur et un exportateur nord-américain de boulettes de minerai de fer et de concentré de haute qualité. La société, par l'intermédiaire de sa filiale à part entière, Hollinger Hanna Limited (Hollinger-Hanna), détient une participation d'environ 15,10 % dans IOC. Elle détient une participation d'environ 15,10 % dans IOC et reçoit une redevance dérogatoire brute d'environ 7 % et une commission de 10 % par tonne sur tous les produits de minerai de fer produits, vendus et expédiés par IOC. IOC exploite une mine, un concentrateur et une usine de bouletage à Labrador City (Terre-Neuve-et-Labrador). IOC extrait et produit des boulettes de minerai de fer et des concentrés dans ses installations de Labrador City (Terre-Neuve-et-Labrador). La société détient des baux miniers et des licences d'exploitation minière couvrant environ 18 200 hectares de terrain près de Labrador City.

Secteur Acier