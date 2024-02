Lantheus Holdings, Inc. est un fournisseur intégré de diagnostics par imagerie, de thérapies ciblées et de solutions d'intelligence artificielle pour trouver, combattre et suivre les maladies graves. Les produits de la société comprennent les diagnostics de précision, l'oncologie radiopharmaceutique et les partenariats stratégiques. Ses produits de diagnostic de précision aident les professionnels de la santé à trouver et à suivre les maladies, en particulier dans le domaine de la cardiologie. Ses produits diagnostiques et thérapeutiques radiopharmaceutiques pour l'oncologie aident les professionnels de la santé à trouver, combattre et suivre le cancer. Ses partenariats stratégiques visent à favoriser la médecine de précision grâce à l'utilisation de biomarqueurs, de solutions numériques et de plateformes de services pharmaceutiques, et comprennent également la licence de RELISTOR accordée par la société à Bausch Health Companies, Inc. (Bausch). Ses produits commerciaux sont utilisés par des oncologues, des urologues, des médecins nucléaires, des cardiologues, des échographistes, des technologues, des radiologues et des médecins internes travaillant dans divers contextes cliniques.

