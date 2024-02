Lazard Ltd est une société de conseil financier et de gestion d'actifs. Le segment Financial Advisory offre aux entreprises, aux partenariats, aux institutions, aux gouvernements, aux gouvernements souverains et aux particuliers du monde entier une gamme de services de conseil financier en matière de stratégie et de conseil en fusions et acquisitions, de conseil en marchés de capitaux, de conseil aux actionnaires, de solutions de restructuration et de capital, de conseil aux gouvernements souverains, de conseil géopolitique et d'autres questions de conseil stratégique, ainsi que de mobilisation et de placement de capitaux. Le secteur de la gestion d'actifs offre une gamme de solutions d'investissement globales et de services d'investissement et de gestion de patrimoine dans le cadre de stratégies d'actions et de titres à revenu fixe, de stratégies d'allocation d'actifs, d'investissements alternatifs et de fonds de capital-investissement à des entreprises, des fonds publics, des entités souveraines, des fonds de dotation et des fondations, des fonds de travail, des intermédiaires financiers et des clients privés. La société opère en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie et en Australie.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds