LDC : Alstom, Spie, LDC...les valeurs à suivre à Paris demain

Le 03 janvier 2024 à 18:16

Alstom

Alstom annonce la signature un contrat avec la Commission royale pour AlUla pour son projet de tramway expérimental en Arabie saoudite, d'une valeur de plus de 500 millions d'euros. Ce système de tramway clés en main, entièrement intégré se composera de 20 rames Citadis B dernier cri alimentées par batterie. La ligne de 22,4 km desservira 17 gares et facilitera l'accès aux cinq quartiers historiques d'AlUla.



Implanet

Implanet, société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce avoir confié son contrat de Listing Sponsor à la société Atout Capital. Ce contrat a pris effet le 1er janvier 2024 pour une durée de 2 ans. Le groupe communiquera son chiffre d'affaires annuel 2023, le 15 janvier 2024 après bourse.



LDC

Le groupe agroalimentaire spécialisée dans la transformation de volailles présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Spie

SPIE, spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce l'acquisition de J.D. Euroconfort, un acteur de premier plan dans les domaines du froid, de la climatisation et des cuisines professionnelles. Avec cette acquisition, SPIE se renforce dans l'ouest de la France et élargit son expertise sur le marché du froid. Avec environ 45 collaborateurs qualifiés, J.D. Euroconfort a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 11 millions d'euros en 2022.