LDC : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

Le 05 janvier 2024 à 11:49 Partager

Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre LDC avec un objectif de cours inchangé de 178 euros.



LDC a publié un CA au titre du 3e trimestre de son exercice 23/24 en hausse de 2,6%, près de 2% en-deçà des attentes d'Oddo BHF.



Dans le même temps, LDC a confirmé son objectif de CA 2023/24 > à 6 MdsE et un ROC supérieur à 350 ME, impliquant une marge autours de 5,8% vs 5,1% en 2022/23.



'En dépit du contexte inflationniste persistant, LDC dispose d'une bonne visibilité sur le reste de l'année', estime l'analyste.



A l'issue de cette publication, le broker abaisse sa prévision de CA 2023/24 d'environ 1% et maintient sa prévision de ROC inchangée.



'Malgré des volumes plus faibles qu'escompté au T3 nous estimons que l'évolution du mix-produits et la baisse des matières premières devraient soutenir la rentabilité du groupe sur l'année', conclut Oddo BHF.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.