AUGSBURG (dpa-AFX) - L'association allemande des locataires craint une nouvelle hausse drastique des loyers en raison de la crise du bâtiment et des centaines de milliers de logements manquants. Même dans les régions où les prix sont élevés comme à Munich, les loyers, même pour les contrats existants, n'ont jamais autant augmenté que ces deux dernières années, a déclaré le président de l'association des locataires Lukas Siebenkotten au journal Augsburger Allgemeine (samedi). "L'indice des loyers actuel pour Munich a montré des augmentations moyennes de loyer exorbitantes de 21 pour cent par rapport à l'indice des loyers précédent, un choc pour tous les locataires concernés".

Un grand besoin de conseil en raison des augmentations de loyer

Dans toute l'Allemagne, les associations de locataires comptent de plus en plus de demandes de conseil suite à des augmentations massives de loyer, a rapporté Siebenkotten. "Les locataires s'inquiètent de plus en plus de savoir comment ils pourront encore payer leur loyer et les coûts de l'énergie qui ne cessent eux aussi d'augmenter". Le gouvernement fédéral doit enfin agir et placer la création de logements abordables en tête de sa liste de priorités, a exigé le président de l'association des locataires. Il est également nécessaire de bloquer les loyers dans le parc immobilier existant, de mettre en place un encadrement strict des loyers pour les nouvelles locations, de sanctionner les loyers usuraires et d'interdire les loyers indexés.

L'immobilier : les loyers augmentent en raison de la hausse des coûts

L'association centrale de l'industrie immobilière allemande ZIA a souligné que les coûts de construction étaient plus élevés en Allemagne que dans tout autre pays européen en raison des directives de l'État. "Les loyers doivent inévitablement augmenter car les coûts de mise à disposition de logements explosent", a déclaré le président de la ZIA Andreas Mattner au journal. Actuellement, il manque plus d'un demi-million de logements en Allemagne, et ce chiffre pourrait atteindre 830 000 d'ici 2027. "Cela devient un problème social de plus en plus sérieux", a déclaré Mattner. Face aux coûts de financement élevés, il a demandé un programme d'aide publique avec un taux d'intérêt de deux pour cent maximum.

La construction de logements en Allemagne est au point mort depuis un certain temps. L'institut Ifo de Munich estime que seuls 225 000 logements seront achevés en 2024, contre 270 000 l'année dernière. D'ici 2025, le nombre annuel de logements achevés pourrait encore chuter à 200 000, estime la DZ Bank. Ce ne serait que la moitié de ce que la coalition "Ampel" s'était fixé comme objectif. La ministre de la Construction Klara Geywitz (SPD) s'est récemment montrée optimiste. Elle a déclaré que le marché du logement s'éclaircirait probablement fin 2024, début 2025.

Experts : les coûts de construction doivent baisser

L'Institut de l'économie allemande (IW) a récemment proposé une série de mesures pour réduire les coûts de la construction de logements. De nombreuses économies sont possibles s'il existe un consensus sur l'importance de la construction de logements au sein de la politique, de l'administration et de l'économie, peut-on lire dans un rapport de l'IW.

Concrètement, l'IW voit des possibilités d'économies de coûts dans l'équipement, d'autant plus que les équipements simples dans les nouvelles constructions dépassent souvent les standards typiques dans les bâtiments existants. Le fait de renoncer aux parkings souterrains ou aux caves pourrait également aider. En outre, des appartements plus petits pouvaient réduire les coûts de construction. Les pouvoirs publics peuvent également faire quelque chose, par exemple en cédant des terrains publics à un prix plus avantageux. Les allègements fiscaux constituent un autre levier. "Une suspension de l'impôt sur les mutations foncières pour les nouvelles constructions serait compatible avec le droit européen et appropriée pour renforcer la construction de nouveaux logements".

Hausse des coûts de construction et des taux d'intérêt - incertitude sur le marché

Depuis 2020, tant les coûts de construction proprement dits que les taux d'intérêt des crédits ont considérablement augmenté. À cela s'ajoutent les tergiversations de ces dernières années autour des programmes d'exigences de l'État fédéral et les coupes budgétaires actuelles de la coalition "Ampel". La bureaucratie galopante et le durcissement constant des règles de construction sont également régulièrement cités par les entreprises et les professionnels du bâtiment.

C'est surtout dans les villes que de nombreuses personnes recherchent désespérément des logements. Les prix de l'immobilier ont baissé l'année dernière, mais les loyers ont continué à augmenter en de nombreux endroits. "Nous partons du principe que les loyers vont continuer à augmenter à moyen et long terme, car dans la plupart des régions d'Allemagne, la demande va continuer à dépasser nettement l'offre décroissante de nouveaux logements dans les années à venir", a déclaré Roman Heidrich, expert en évaluation de l'immobilier résidentiel chez le grand courtier Jones Lang LaSalle (JLL), à la fin de l'année. C'est justement sur le marché de la location que l'excédent de la demande va s'accentuer./hgo/DP/nas