Leonardo DRS, Inc. fournit des technologies de défense avancées aux clients de la sécurité nationale des États-Unis et à leurs alliés dans le monde entier. Elle est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de systèmes avancés de détection, d'informatique en réseau, de protection des forces, d'énergie électrique et de propulsion. Elle est engagée dans le développement de technologies pour des capacités autonomes, dynamiques, interconnectées et multi-domaines afin de se défendre contre les menaces évolutives et émergentes. Ses segments comprennent la détection et l'informatique avancées (ASC) et les systèmes de mission intégrés (IMS). Le segment ASC conçoit, développe et fabrique des technologies de détection et d'informatique en réseau qui permettent une connaissance de la situation en temps réel, nécessaire à la prise de décision et à l'exécution des opérations par ses clients. Le segment IMS conçoit, développe, fabrique et intègre des systèmes de conversion, de contrôle et de distribution d'énergie, des systèmes de propulsion de navires, des moteurs et des entraînements à fréquence variable, des systèmes de protection des forces et des systèmes de transport et de logistique.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense