Les bénéfices de LG Energy Solution au premier trimestre ont plus que doublé, conformément aux prévisions

L'entreprise, qui fournit Tesla Inc, General Motors Co et d'autres, a déclaré un bénéfice d'exploitation de 633 milliards de wons (472,6 millions de dollars) pour la période janvier-mars, contre 259 milliards de wons un an plus tôt.

Ce chiffre est à comparer avec la prévision moyenne des analystes de 633 milliards de wons compilée par Refinitiv SmartEstimate.

Le chiffre d'affaires du trimestre a augmenté de 101 % pour atteindre 8,7 billions de wons, a déclaré LG Energy dans un document réglementaire.

Les analystes ont attribué ce bond aux ventes solides de VE aux États-Unis, où les consommateurs de VE peuvent recevoir jusqu'à 7 500 dollars de crédit d'impôt pour les VE dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation, ce qui devrait contribuer à stimuler les ventes de VE.

La loi américaine sur la réduction de l'inflation exige que 50 % de la valeur des composants de la batterie soient produits ou assemblés en Amérique du Nord pour donner droit à un crédit de 3 750 $ et que 40 % de la valeur des minéraux critiques provenant des États-Unis ou d'un partenaire de libre-échange donnent également droit à un crédit de 3 750 $.

Selon une analyse de la société de courtage Korea Investment & Securities, environ 80 % des VE éligibles au crédit d'impôt fédéral américain utilisent des batteries provenant des trois principaux fabricants de cellules de Corée du Sud, à savoir LGES, Samsung SDI Co Ltd et SK On.

Les actions de LG Energy Solution se sont négociées en hausse de 0,7 %, contre une hausse de 0,1 % de l'indice de référence KOSPI à 00h44 GMT.

(1 $ = 1 339,3700 won)