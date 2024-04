LIC Housing Finance Limited est une société de financement du logement. Elle fournit des financements à long terme aux particuliers pour l'achat ou la construction d'une maison ou d'un appartement à des fins résidentielles en Inde. Elle propose également des financements sur des biens existants pour des besoins professionnels ou personnels et accorde des prêts à des professionnels pour l'achat ou la construction de cliniques, de maisons de santé, de centres de diagnostic ou de bureaux, ainsi que pour l'achat d'équipements. Le segment des prêts comprend le financement de l'achat, de la construction, des réparations et de la rénovation de maisons et de bâtiments. Ses autres secteurs comprennent les services financiers, qui consistent à commercialiser des produits et services financiers pour leur propre compte, ainsi que pour le compte d'autres prestataires de services, le secteur de la construction, qui gère des centres d'aide à la vie autonome pour les personnes âgées en Inde, et le secteur de la gestion d'actifs. Elle propose des prêts au logement, des prêts à la rénovation, des prêts complémentaires, des prêts à l'agrandissement, des prêts à la construction et d'autres encore.

Secteur Banques