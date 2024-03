LIC Housing Finance Limited est une société de financement du logement basée en Inde. La société a pour activité de fournir des financements pour l'achat, la construction, les réparations, la rénovation de maisons/immeubles. La société fournit des financements à long terme aux particuliers pour l'achat ou la construction de maisons/appartements à des fins résidentielles en Inde. Elle fournit également des financements sur des propriétés existantes pour des besoins professionnels/ personnels et accorde également des prêts aux professionnels pour l'achat/la construction de cliniques/maisons de retraite/centres de diagnostic/espaces de bureaux et également pour l'achat d'équipements. Elle propose une gamme de prêts au logement, tels que des prêts au logement, des prêts sur parcelle, des prêts pour l'amélioration du logement, des prêts pour la construction de logements, des prêts pour l'extension du logement, des prêts complémentaires, des prêts au logement pour les Indiens non résidents (NRI), des prêts au logement pour les retraités, des prêts au logement Griha Suvidha et plus encore. Ses autres prêts comprennent le prêt contre propriété, le prêt contre garantie, le prêt aux professionnels et le prêt contre propriété pour les entreprises et le prêt sous titrisation locative.

Secteur Banques