Life Time Group Holdings, Inc. est une société de portefeuille pour les marques de style de vie. La société se consacre principalement à la conception, à la construction et à l'exploitation de centres sportifs et athlétiques polyvalents, de centres de remise en forme professionnels, de centres de loisirs familiaux et de centres de spa dans un environnement semblable à celui d'un centre de villégiature. Elle propose des salles de fitness équipées, des vestiaires spacieux, des studios de fitness collectif, des piscines intérieures et extérieures et des bistrots, des courts de tennis intérieurs et extérieurs, des terrains de pickleball, des terrains de basket-ball, LifeSpa, LifeCafe et ses espaces de garde d'enfants et d'apprentissage Kids Academy. Les fonctionnalités de Life Time Digital comprennent des cours de fitness en direct, un entraînement personnel à distance basé sur des objectifs, une aide à la nutrition et à la perte de poids, un contenu sur la santé, le fitness et le bien-être. Ses athletic country clubs, qui sont situés dans des banlieues aisées et des zones urbaines, totalisent environ 16 millions de mètres carrés. La société exploite environ 164 centres dans 29 États et une province canadienne.

Secteur Loisirs et détente