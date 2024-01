Les entreprises américaines les mieux notées ont levé plus de 29 milliards de dollars de dette mardi, donnant au marché des obligations d'entreprise un bon départ pour la nouvelle année, les entreprises ayant tiré parti de la demande des investisseurs anticipant des taux d'intérêt plus bas plus tard dans l'année.

Des noms locaux tels que Toyota Motor Credit et Ford Motor Credit, ainsi que les banques européennes UBS, BNP Paribas et Lloyds Banking Group figuraient parmi les 16 sociétés qui ont émis de nouvelles obligations mardi.

Les entreprises cherchaient à tirer parti des faibles rendements du Trésor et du resserrement des écarts de crédit, c'est-à-dire de la prime que les entreprises paient par rapport à un indice de référence du Trésor, pour refinancer en grande partie un large éventail d'échéances cette année et l'année prochaine. Selon une note de recherche de Citi, environ 780 milliards de dollars d'obligations arrivent à échéance en 2024 et 1 000 milliards de dollars en 2025.

Selon Informa Global Markets, les bureaux des syndicats obligataires s'attendaient à une moyenne de près de 63 milliards de dollars d'obligations de qualité pour la première semaine de l'année, ce qui est supérieur à la moyenne de 50 milliards de dollars pour cette période au cours des cinq dernières années. L'année dernière, 37 emprunteurs ont levé 58 milliards de dollars au cours de la première semaine de l'année.

On s'attendait à une forte demande, les investisseurs cherchant à s'assurer des rendements qui pourraient ne pas être disponibles si la Réserve fédérale commençait à réduire les taux d'intérêt américains dans le courant de l'année.

La forte performance saisonnière de janvier est probablement renforcée cette année par les prévisions de baisse des rendements au cours de l'année, ce qui entraînera probablement une demande accrue au début de l'année, a déclaré Dan Krieter, stratège en crédit de BMO Marchés des capitaux, dans une note.

Les émissions brutes en 2024 devraient atteindre 1,3 billion de dollars, contre 1,2 billion de dollars en 2023, mais les nouvelles émissions nettes après les échéances, les appels d'offres et les rachats d'obligations ne devraient s'élever qu'à 475 milliards de dollars, soit un montant inférieur à celui de l'année dernière, qui s'élevait à près de 500 milliards de dollars, selon la note de Citi.

La ruée vers l'offre de mardi et les prévisions d'un mois de janvier chargé ont contribué à faire grimper les rendements des obligations du Trésor américain, qui évoluent à l'inverse des prix.

Les rendements de référence à 10 ans étaient de 3,944 %, soit 8 points de base de plus que la semaine dernière. Ce mouvement, qui fait suite à une forte hausse au cours des deux derniers mois, s'explique en partie par le fait que les investisseurs se préparent à absorber de nouvelles émissions de dette d'entreprise, selon les analystes.

Il s'agit en partie d'une correction et en partie d'une préparation du marché à l'offre", a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux américains chez TD Securities USA. "Cela se produit généralement en début d'année, lorsque les taux se vendent. (Reportage de Shankar Ramakrishnan et Davide Barbuscia à New York ; édition de Matthew Lewis)