LoanDepot, Inc. propose une plateforme de prêts hypothécaires résidentiels axée sur le client et dotée d'une technologie. Elle octroie des prêts hypothécaires conventionnels et gouvernementaux, gère des prêts hypothécaires conventionnels et gouvernementaux et fournit des services auxiliaires. Elle s'occupe de l'octroi, du financement, de la vente et de la gestion de prêts hypothécaires résidentiels, et propose des services de titres, d'entiercement et de règlement pour les transactions de prêts hypothécaires. Elle a construit mello, la plateforme technologique qui fonctionne dans tous les aspects de son activité, y compris la génération de prospects, les applications, l'intégration des données, le traitement, la clôture et la gestion. Ses produits de prêt comprennent des prêts conventionnels conformes aux normes de l'agence, des prêts conventionnels jumbo, des prêts de la Federal Housing Administration et du Department of Veterans Affairs, ainsi que des prêts sur valeur domiciliaire. Ses activités auxiliaires comprennent les services de règlement, les services immobiliers et les services d'assurance. Son portefeuille de services et ses capacités internes complètent sa stratégie d'octroi de prêts.