Longboard Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. Elle se concentre sur le développement de médicaments pour les maladies neurologiques. Son portefeuille de produits comprend le LP352 et le LP659. Le LP352 est un superagoniste oral à action centrale du sous-type de récepteur 2c de la 5-hydroxytryptamine (5-HT2c) pour le traitement des encéphalopathies épileptiques et de développement, y compris le syndrome de Dravet, le syndrome de Lennox-Gastaut, le déficit en CDKL5, les troubles liés au SCN2A, entre autres. LP659 est un modulateur des sous-types 1 et 5 (S1P1,5) du récepteur de la sphingosine-1-phosphate (S1P) à action centrale pour les maladies neurologiques inflammatoires. Le LP659 est conçu pour éviter les effets négatifs liés aux sous-types 2 et 3 des récepteurs, qui sont associés à des effets cardiaques, pulmonaires et cancéreux graves et hors cible. La société possède également une licence pour certains composés, dont le LP143, un agoniste complet des récepteurs cannabinoïdes de type 2 (CB2) à action centrale, et des composés ciblant le récepteur 5-HT2A, dont la nélotansérine.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale