Lovisa Holdings Limited est une entreprise spécialisée dans la vente au détail de bijoux de mode rapide. La société se consacre principalement à la vente au détail de bijoux et d'accessoires de mode. L'entreprise se concentre principalement sur la vente au détail de bijoux et d'accessoires de mode pour femmes. Elle se concentre également sur la conception, le développement, l'approvisionnement et le merchandising de tous ses produits de marque. Elle développe, conçoit, s'approvisionne et commercialise 100 % des produits de sa marque Lovisa. L'entreprise propose une gamme de produits, notamment des boucles d'oreilles, des colliers, des bagues et des bracelets. Elle propose une gamme d'accessoires, notamment des pinces à cheveux, des montres, des étuis à bijoux, des bracelets de cheville, etc. Elle possède plus de 700 magasins dans plus de 30 pays, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Malaisie, Hong Kong, la Namibie, l'Afrique du Sud, la France, l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, l'Italie, la Hongrie, la Roumanie et la Suisse, le Canada, le Mexique, les États-Unis et le Royaume-Uni, ainsi que des magasins franchisés au Moyen-Orient et en Amérique du Sud.

Secteur Détaillant habillement et accessoires