M6 : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

Le 14 février 2024

Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre M6 avec un objectif de cours inchangé de 18 euros.



Pour rappel, M6 a publié hier soir des résultats 2023 très légèrement inférieurs aux attentes de l'analyste, avec un EBITA de 301 ME quand Oddo BHF tablait sur 306 ME.



Le broker rapporte que la tendance publicitaire au 4e trimestre est finalement ressortie meilleure qu'attendu à -1,5% contre -3% anticipés.



M6 a par ailleurs annoncé que Nicolas de Tavernost quitterait son poste de président du directoire le 23/04/2024, un an avant la fin de son mandat. Il sera remplacé par David Larramendy, membre du Directoire en charge des activités commerciales et du développement.



'Nos attentes sont à peu près inchangées pour l'année 2024. Nous tablons sur une croissance publicitaire de 1% pour la TV et une année stable en radio notamment sous l'effet de la tendance d'audience plutôt difficile à court terme', conclut Oddo BHF.



