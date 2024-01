M6 : Oddo BHF dégrade son opinion

Oddo BHF dégrade son opinion sur M6 de 'surperformance' à 'neutre' avec un nouvel objectif de cours de 18 euros (contre 20 euros précédemment), inversant désormais sa préférence dans le secteur au profit de son pair TF1.



Si 'le titre M6 reste très peu cher et la société est très bien gérée', le bureau d'études s'attend à ce que la tendance publicitaire reste molle à court terme sur le marché français, et estime que 2024 pourrait être plus favorable à TF1 grâce au succès de TF1+.



Oddo BHF ajoute que la tendance d'audience en radio est plutôt difficile à court terme, notamment face à NRJ Group, et que 'le momentum spéculatif est dorénavant absent', une poursuite de la montée au capital de CMA CGM ne s'étant finalement pas matérialisée.



