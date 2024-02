Macmahon Holdings Limited est une société australienne qui fournit des services d'exploitation minière et de conseil aux sociétés minières d'Australie et d'Asie du Sud-Est. Elle possède des exploitations minières à ciel ouvert en Australie et en Asie du Sud-Est. Elle fournit des services de développement et de production, des services de soutien au sol et des services visant à faciliter la ventilation et l'accès aux mines souterraines, y compris le fonçage de puits, le forage d'élévation et le revêtement de puits. Elle fournit des services de conseil, de conception, de construction civile, de vente et de location d'équipements, de maintenance et de réhabilitation de sites au secteur des ressources. Ses projets comprennent Dawson South, King of the Hills (KOTH) et Batu Hijau. Dawson South fait partie de la mine Dawson et est situé à l'extrémité sud du bassin de Bowen, dans le Queensland central, près de la ville de Moura. Le projet KOTH est un gisement d'or à ciel ouvert et souterrain situé dans la région aurifère orientale de l'Australie occidentale. Batu Hijau est un gisement de cuivre-or porphyrique à ciel ouvert situé sur l'île de Sumbawa en Indonésie.