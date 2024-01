Mahanagar Gas Limited est une société de distribution de gaz naturel basée en Inde. Elle distribue du gaz naturel comprimé (GNC) et du gaz naturel canalisé (GNP) dans les districts de Mumbai, Thane et Raigad, dans l'État de Maharashtra. Elle opère dans le segment de la distribution de gaz de ville. Elle propose du GNP à des fins domestiques, commerciales et industrielles. Son GNP domestique est utilisé à diverses fins, notamment pour la cuisine et le chauffage de l'eau. Il est également utilisé par les hôpitaux, les maisons de repos, les hôtels, les cuisines de bord, les restaurants, les lieux de culte et autres. Elle propose du GNP à diverses industries, notamment la métallurgie, les produits pharmaceutiques, les aliments et les boissons, l'imprimerie et la teinture, les moulins à huile, la production d'électricité et l'air conditionné. Elle fournit du GNC aux bus de Brihanmumbai Electricity Supply and Transport/Thane Municipal Transport/Maharashtra State Road Transport Corporation/Navi Mumbai Municipal Transport (BEST/TMT/MSRTC/NMMT), aux véhicules utilitaires légers (VUL)/temppos/ camions/bus privés. Elle installe également des geysers à gaz.

Secteur Services aux collectivités de gaz