Malibu Boats, Inc. est un concepteur, un fabricant et un distributeur d'une gamme variée de bateaux à moteur de plaisance, y compris des bateaux de sport performants, des bateaux à propulsion arrière et des bateaux à moteur hors-bord. Les marques de la société comprennent Malibu, Axis, Pursuit, Maverick, Cobia, Pathfinder, Hewes et Cobalt. Le segment Malibu de la société comprend la fabrication, la distribution, le marketing et la vente des bateaux de sport Malibu et Axis dans le monde entier. Le portefeuille de produits de marques haut de gamme de la société est utilisé pour une large gamme d'activités de navigation de plaisance, notamment les sports nautiques, la navigation de plaisance générale et la pêche. Le segment "pêche en eau salée" de la société se consacre à la fabrication, à la distribution, au marketing et à la vente dans le monde entier des bateaux Pursuit et des bateaux du groupe Maverick Boat (Maverick, Cobia, Pathfinder et Hewes). Le secteur Cobalt de la société se consacre à la fabrication, à la distribution, au marketing et à la vente de bateaux Cobalt dans le monde entier.

Secteur Produits de récréation