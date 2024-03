Marqeta, Inc. fournit des solutions modernes d'émission de cartes et de traitement des paiements. La société propose une plateforme API unique, globale, ouverte et basée sur le cloud pour l'émission de cartes modernes et le traitement des transactions. Elle travaille avec des entreprises dans une gamme de configurations différentes, telles que Managed By Marqeta et Powered By Marqeta. Avec Managed By Marqeta, la société fournit une banque émettrice partenaire qui joue le rôle de numéro d'identification bancaire, sponsorise le programme de cartes du client, gère le programme de cartes du client au nom de la banque émettrice et fournit une gamme complète de services, y compris la configuration de nombreuses ressources critiques nécessaires à l'environnement de production d'un client. Avec Powered By Marqeta, elle fournit le traitement des paiements et apporte son aide pour certains éléments de configuration qui permettent au client d'utiliser la plateforme de manière indépendante. Elle dessert des clients dans de nombreux secteurs verticaux, notamment les services à la demande, les marchés en ligne et les services bancaires numériques.

Indices liés Russell 2000