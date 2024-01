Marston's PLC est un opérateur de pubs basé au Royaume-Uni, qui exploite environ 1 500 pubs et bars. La Société gère des pubs, des bars et des restaurants, des hébergements. Les pubs communautaires de la société, qu'ils soient gérés, franchisés ou loués, sont souvent plus humides dans leur format ou leur offre. La majorité des pubs de la société sont situés en banlieue, avec environ 44 pubs dans les centres-villes. Le centre de soutien aux pubs de la société fournit une gamme de services fonctionnels, qui soutiennent et relient l'entreprise, y compris la technologie de l'information (TI), les ressources humaines (RH), les finances, la santé et la sécurité et la gouvernance. Tous se concentrent sur la mise en place du cadre financier et de gouvernance qui contribue à la réalisation de ses objectifs stratégiques. La société opère à travers deux segments : Pubs et Bars, et Brasserie et Services aux groupes.

Secteur Restaurants et bars