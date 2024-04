Medpace Holdings, Inc. est un fournisseur mondial de services de développement de médicaments et de dispositifs médicaux fondés sur la recherche clinique. La société se concentre sur la fourniture de services de développement clinique externalisés à base scientifique aux industries biotechnologiques, pharmaceutiques et d'appareils médicaux. La société s'associe à des sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux pour le développement et l'exécution d'essais cliniques. Ses services de développement de médicaments se concentrent sur les services complets de développement clinique de phase I à IV et comprennent la conception du plan de développement, la coordination du laboratoire central, la gestion de projet, les affaires réglementaires, la surveillance clinique, la gestion et l'analyse des données, la pharmacovigilance, les soumissions de demandes de nouveaux médicaments et le soutien clinique après la mise sur le marché. La société fournit également des services de laboratoire bioanalytique, de pharmacologie clinique humaine, d'imagerie et de lecture électrocardiographique pour les essais cliniques. Ses activités sont basées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale