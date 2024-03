MINISO Group Holding Ltd est une société holding basée en Chine qui se consacre principalement au développement, à la vente au détail et à la vente en gros de produits de style de vie et de jouets populaires conçus sur la base de la propriété intellectuelle. Les marques de la société comprennent MINISO et TOP TOY. Les produits MINISO comprennent la décoration intérieure, les petits appareils électroniques, le textile, les accessoires, les outils de beauté, les jouets, les cosmétiques, les soins personnels, les snacks, les parfums, la papeterie et les cadeaux. Les produits de la marque TOP TOY comprennent des boîtes aveugles, des briques de jouets, des figurines, des kits de modèles réduits, des poupées de collection, des Ichiban Kuji, des sculptures et d'autres jouets populaires. La société exerce principalement ses activités en Chine, dans d'autres pays d'Asie, en Amérique, en Europe et dans d'autres régions.