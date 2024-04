MLP SE est une société de portefeuille basée en Allemagne, active dans les secteurs de la gestion des investissements et des opérateurs de fonds. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société opère en tant que société de services financiers qui propose des produits et des solutions financières. La société opère dans quatre secteurs d'activité. Le segment des services financiers fournit des services de conseil, des assurances, des investissements, des régimes de retraite et des prêts, ainsi que le courtage de contrats concernant ces services financiers, entre autres. En outre, ce segment comprend la gestion de portefeuille, les activités de crédit fiduciaire et les activités de cartes de crédit. Le segment Feri couvre le conseil en patrimoine et en investissement. Le segment Holding couvre les services et activités internes de la société. Le secteur de l'assurance non-vie couvre la souscription. Tous les segments sont actifs en Allemagne, tandis que le segment Feri opère également au Luxembourg. La société exploite MLP Finanzdienstleistungen AG, FERI AG, TPC GmbH et le groupe DOMCURA en tant que filiales à part entière.

Secteur Services de placements diversifiés