Le Groupe M. Cooper Inc. fournit des services de gestion, de montage et de transaction liés aux résidences unifamiliales dans l'ensemble des États-Unis. La société est également une société de gestion et d'émission de prêts immobiliers dans le pays qui se concentre sur la fourniture d'une variété de produits, de services et de technologies de gestion et de prêt. Le segment Servicing de la société réalise des activités opérationnelles pour le compte des investisseurs ou des propriétaires des prêts hypothécaires sous-jacents et des droits de gestion des prêts hypothécaires, notamment la collecte et le versement des paiements des emprunteurs, les rapports aux investisseurs, le service à la clientèle et la modification des prêts. Le segment "Originations" de la société octroie des prêts hypothécaires résidentiels par l'intermédiaire de son canal de vente directe aux consommateurs, qui offre des options de refinancement à ses clients existants, et par l'intermédiaire de son canal de correspondance, qui achète ou octroie des prêts auprès de banquiers spécialisés dans les prêts hypothécaires. Les marques de la société comprennent Mr. Cooper et Xome. Les filiales de la société sont Home Point Capital Inc. et Roosevelt Management Company, LLC.

