Namibia Critical Metals Inc. annonce la réussite des tests de flottation en usine pilote pour son projet de terres rares lourdes "Lofdal 2B-4". D'octobre à décembre 2023, des tests rigoureux ont été effectués sur un échantillon en vrac représentatif de 5 tonnes provenant de la fosse de démarrage de la zone 4 de Lofdal à SGS Lakefield. Sur la base des données préliminaires, le programme de l'usine pilote confirme la reproductibilité du régime de broyage et de flottation pour le schéma de traitement de Lofdal et la capacité d'augmenter l'échelle de la conception avec la confirmation des critères de conception technique.

Dans le cadre d'un vaste programme d'optimisation de la flottation mené par SGS en 2023, plusieurs ajustements ont été apportés aux paramètres de flottation développés en 2022. Les étapes d'optimisation appliquées visaient à réduire les dépenses d'exploitation (OPEX) par rapport à l'EEP "Lofdal 2B-4" et à augmenter la récupération du xénotime, un minéral lourd à base de terres rares, dans le concentré. Tests de flottation à l'échelle pilote au quatrième trimestre 2023 : Des travaux d'essais de flottation en usine pilote ont été menés à SGS Lakefield d'octobre à novembre 2023.

Le schéma de flottation développé en 2022 par SGS a servi de base aux essais de l'usine pilote. Plusieurs ajustements des paramètres de flottation ont été entrepris sur la base du programme d'optimisation de la flottation mené par SGS en 2023. Parmi les paramètres d'optimisation figurent une flottation à plus basse température, des dosages de collecteurs plus faibles et l'utilisation de réactifs nouvellement développés avec des concentrations élevées d'ingrédients actifs.

Les paramètres d'optimisation appliqués visent à réduire de manière significative les dépenses d'exploitation (OPEX) par rapport à l'EEP "Lofdal 2B-4" et à augmenter la récupération du xénotime, un minéral lourd à base de terres rares, dans le concentré. Des essais pilotes continus ont été réalisés sur un échantillon en vrac représentatif de 5 tonnes provenant de la fosse de démarrage de la zone 4 de Lofdal. Le matériau testé présentait des teneurs en éléments de terres rares légèrement inférieures à celles des échantillons utilisés pour les essais sur banc d'essai en 2022 et 2023.

Ceci reflète le potentiel de traitement des grandes quantités de matériau à teneur légèrement inférieure, appelé " stock de réserve " dans l'EEP " Lofdal 2B-4 ", ce qui permettrait d'augmenter encore le débit et la durée de vie de la mine. Sur la base des données préliminaires, le programme de l'usine pilote confirme la reproductibilité du régime de broyage et de flottation pour le schéma de traitement de Lofdal et la capacité d'augmenter l'échelle de la conception avec la confirmation des critères de conception technique. Les résidus de flottation produits lors des essais pilotes ont permis de réaliser des tests de séparation solide/liquide, y compris la filtration pour étudier les possibilités de dépôt de résidus secs, ainsi que des tests de rhéologie des boues pour le pompage d'un résidu épaissi.

Le rapport final de SGS Lakefield est attendu pour février 2024. Les essais pilotes de flottation ont produit environ 100 kg de concentré de flottation, ce qui est prêt à faciliter une mise à l'échelle efficace des essais hydrométallurgiques, y compris la cuisson acide et la lixiviation à l'eau, suivie d'une étude approfondie de l'optimisation des étapes de récupération des terres rares en aval pour produire un produit d'oxyde de terres rares mélangé. Cet essai hydrométallurgique de mise à l'échelle est prévu à SGS Lakefield au premier trimestre 2024.