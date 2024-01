National Storage Affiliates Trust est une société d'investissement immobilier intégrée, auto-administrée et autogérée. La société se concentre sur la propriété, l'exploitation et l'acquisition de biens immobiliers de self-stockage situés dans diverses zones statistiques métropolitaines à travers les États-Unis. La société possède environ 1 101 propriétés de self-stockage, situées dans 42 États et à Porto Rico, comprenant environ 71,8 millions de pieds carrés louables dans environ 564 000 unités de stockage. Les biens sont gérés par la société et ses opérateurs régionaux participants (PRO), qui se concentrent sur les opérations locales. La société a également géré, par le biais de sa plateforme de gestion immobilière, un portefeuille supplémentaire de 185 propriétés détenues par les entreprises immobilières non consolidées de la société. Ces propriétés contiennent environ 13,5 millions de pieds carrés louables, dans environ 111 000 unités de stockage, et sont situées dans 21 États. La filiale d'exploitation de la société est NSA OP, LP.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé