Nestlé : en dessous des 20% du capital de L'Oréal

Nestlé a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 15 décembre, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de L'Oréal et détenir 19,30% du capital et des droits de vote du numéro un mondial des cosmétiques.



Ce franchissement résulte de la cession hors marché de 22.260.000 actions par Nestlé au profit de L'Oréal dans le cadre de son programme de rachat. Les actions rachetées seront annulées au plus tard le 29 août 2022 avec une possibilité de report.



