M. Wexler apporte une vaste expérience internationale dans la gestion des affaires juridiques, liées aux risques, de conformité, de F&A, antitrust et de gouvernance d'entreprise

Newmont Corporation (NYSE : NEM, TSX : NGT, ASX : NEM, PNGX : NEM) a annoncé aujourd’hui la nomination de Peter Wexler au poste de directeur juridique. M. Wexler rejoindra l'équipe de haute direction de Newmont et aura la responsabilité de diriger les affaires juridiques, de conformité et réglementaires de la société dans le monde entier.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240123049081/fr/

Newmont Strengthens Leadership Team with Appointment of Industry Leader Peter Wexler as Chief Legal Officer (Photo: Business Wire)

M. Wexler est un leader expérimenté dans la gestion juridique et des risques avec plus de trois décennies de connaissances internationales dans la gestion des affaires juridiques, liées aux risques, de conformité, de F&A, antitrust, liées aux litiges et de gouvernance d'entreprise dans les secteurs de l’industrie, des technologies, de la gestion de l’énergie, de l’ingénierie, de la fabrication et de la construction.

« La nomination de M. Wexler renforce davantage l'équipe de haute direction de Newmont », a déclaré Tom Palmer, président-directeur général de Newmont. « M. Wexler apporte plusieurs décennies d’expérience de premier ordre dans la gestion juridique et des risques dans des entreprises internationales, une expérience qui sera inestimable à mesure que Newmont continue de croître, tirant profit de sa position de plus importante société d'exploitation aurifère au monde et de robuste producteur de cuivre. Nous sommes heureux de l'accueillir chez Newmont. »

Ces 15 dernières années, il occupait le poste de directeur juridique chez Schneider Electric, une entreprise du palmarès Global 500. Avant cela, il était conseiller interne chargé de la supervision des affaires juridiques, liées aux risques et de conformité dans diverses entreprises, parmi lesquelles American Power Conversion Corporation.

En tant que directeur des affaires juridiques chez Schneider Electric, M. Wexler a géré les questions juridiques, de gestion des risques et de conformité à travers le monde et dirigé une équipe composée de plus de 300 professionnels dans 32 pays. Il a également été chargé de superviser de nombreuses transactions complexes dans le monde entier, négociant, structurant et concluant plus de 130 transactions, ce qui lui a valu d'être désigné par M&A Advisors Top Business Development Professionals of the Year en 2020, et par le Financial Times Top 20 General Counsels in the World en 2022.

M. Wexler est titulaire d'un doctorat de la Faculté de droit de l'Université américaine de Washington et a obtenu une Licence en histoire et science politique à l’Université du Vermont.

M. Wexler sera basé au siège de Newmont à Denver et rejoindra la société vers la fin du premier trimestre 2024.

À propos de Newmont

Newmont est la première société aurifère au monde et un producteur de cuivre, zinc, plomb et argent. Le portefeuille d'actifs, de prospects et de talents de premier ordre de la société est ancré dans des juridictions minières favorables en Afrique, en Australie, en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Seul producteur d'or coté à l'indice S&P 500, Newmont est largement reconnu pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance exemplaires. Chef de file de l'industrie en matière de création de valeur, la société s'appuie sur des normes de sécurité rigoureuses, une exécution supérieure et une expertise technique. Elle a été fondée en 1921 et est cotée en bourse depuis 1925.

Newmont a pour mission d'offrir de la valeur et d'améliorer les conditions de vie grâce à une exploitation minière durable et responsable. Pour en savoir plus sur sa stratégie et ses initiatives en matière de développement durable, consultez www.newmont.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240123049081/fr/