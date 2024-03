NEXI : UBS abaisse son objectif de cours

Le 11 mars 2024

UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 7,75 E (contre 8,25 E) ce qui représente encore un potentiel de hausse de 20%.



' Les résultats du 4ème trimestre sont solides, mais l'incertitude macroéconomique pèse sur les attentes de croissance des revenus à court terme ' indique UBS.



Pour 2024, Nexi s'attend à une croissance moyenne à un chiffre d'une année sur l'autre, un EBITDA en croissance moyenne à forte à un chiffre en glissement annuel, une génération de trésorerie excédentaire de plus de 700 millions d'euros.



