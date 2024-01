Next plc est spécialisé dans la conception et la distribution de prêt-à-porter (femmes, hommes, enfants), d'accessoires, de bijoux fantaisie et de produits pour la maison. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution de prêt-à-porter (94,3%) : vente à distance (67,7% du CA ; téléachat, vente en ligne), ventes générées par les magasins Next au Royaume Uni (31,2% ; 477 magasins), et ventes des magasins à l'international (1,1% ; 199 magasins franchisés) ; - octroi de crédits (5,1%) ; - autres (0,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (83%), Europe (9,7%), Moyen Orient (5,3%), Asie (1,1%) et autres (0,9%).

Secteur Détaillant habillement et accessoires