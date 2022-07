Nippon Prologis REIT Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT) basée au Japon. Elle vise à obtenir une croissance durable de ses actifs et des bénéfices stables à moyen et long terme. Le REIT investit principalement dans les installations logistiques, en se concentrant sur les installations logistiques de classe A. Son portefeuille comprend notamment Prologis Park Ichikawa 1, Prologis Park Zama 1 ,...