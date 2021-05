Lire la suite Noah Holdings Limited est un fournisseur de services de gestion de patrimoine spécialisé dans les services d'investissement et d'allocation d'actifs pour les particuliers et les entreprises à valeur nette élevée en Chine. La Société exerce ses activités dans trois secteurs : la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs et le financement par Internet. Elle fournit également des services de financement sur Internet à... Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds Agenda 30/08 Publication de résultats