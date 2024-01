Un nombre croissant de gestionnaires de patrimoine asiatiques ouvrent des bureaux à Dubaï, profitant du réchauffement des relations diplomatiques entre la Chine et le Moyen-Orient et misant sur une hausse de la demande de diversification géographique de la part des clients.

Dubaï, l'un des principaux centres financiers de la région du Golfe, est en train de devenir le lieu de prédilection de nombreux entrepreneurs et familles riches d'Asie, principalement de Chine, qui cherchent à tirer parti de politiques favorables et à développer leurs activités, selon les gestionnaires de patrimoine.

Noah Holdings, l'un des principaux gestionnaires de patrimoine chinois, qui supervise environ 23 milliards de dollars d'actifs de clients, par exemple, espère obtenir une licence commerciale à Dubaï d'ici la fin de l'année, a déclaré Qing Pan, son directeur financier.

Le bureau de Dubaï sera au service des entrepreneurs chinois qui créent leur entreprise sur ce marché, a-t-il ajouté.

"La stratégie de Noah a consisté à suivre la croissance de la richesse des clients. C'est pourquoi nous devrons être présents et nous occuper de la richesse générée localement", a déclaré M. Pan, ajoutant que la société prévoit d'envoyer du personnel de Chine dans un premier temps et de recruter localement par la suite.

"De nombreux entrepreneurs chinois sont à la recherche de nouveaux marchés et cherchent à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement, et beaucoup d'entre eux sont enthousiasmés par les possibilités offertes par le Moyen-Orient.

Le Moyen-Orient est devenu de plus en plus important pour Pékin à mesure que ses liens avec Washington se sont détériorés en raison de désaccords sur une série de questions allant du commerce et de la technologie aux droits de l'homme et à Taïwan.

Le rebond économique de l'après-COVID, la neutralité politique, la facilité de faire des affaires, la commodité des fuseaux horaires et l'exonération fiscale sont autant d'éléments qui ont permis au Moyen-Orient d'attirer une foule de personnes fortunées ces dernières années.

Les Émirats arabes unis (EAU) ont récemment mis en place des mesures d'incitation telles que le système de "visa doré". Dubaï a lancé l'année dernière un "centre du patrimoine familial" pour aider les particuliers et les entreprises fortunés à faire face aux problèmes culturels et de gouvernance.

Par conséquent, les gestionnaires de patrimoine occidentaux, dont la banque privée suisse Lombard Odier, cherchent à étendre leur présence dans la région pour profiter de l'afflux d'expatriés et de la population croissante de personnes fortunées.

OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT

En Asie, Hong Kong et Singapour sont depuis longtemps les centres de gestion de fortune offshore préférés des particuliers fortunés. Mais certains clients cherchent désormais à se diversifier sur d'autres marchés et à s'exposer à de nouvelles opportunités d'investissement, ont déclaré les gestionnaires de patrimoine.

Le nombre mondial de particuliers fortunés (HNWI) a diminué de 3,3 % pour atteindre 21,7 millions en 2022, mais la population HNWI du Moyen-Orient a augmenté de 2,8 % au cours de la même année, selon le rapport 2023 de Capgemini sur la richesse.

Les Émirats arabes unis ont connu l'afflux net de millionnaires le plus élevé au monde en 2022, et on estime que le centre de la richesse privée a reçu un afflux net de 4 500 personnes supplémentaires en 2023, selon les données de Henley & Partners, un conseiller en patrimoine et en immigration basé à Dubaï.

Pariant sur cette tendance, Farro Capital, un bureau multifamilial basé à Singapour, a ouvert un bureau à Dubaï le mois dernier. Patrick Tsang, président du Tsang Group, un bureau familial unique basé à Hong Kong, a déclaré que la société prévoyait de lancer de nouveaux bureaux à Abu Dhabi et à Riyad en Arabie Saoudite cette année, après son incursion à Dubaï en 2022.

La société Landmark Family Office, basée à Hong Kong, prévoit également d'ouvrir un bureau à Dubaï dans les mois à venir. Cameron Harvey, fondateur et PDG de Landmark, a déclaré que le bureau de Dubaï serait utilisé pour aider les clients basés en Chine, en Asie du Sud-Est et en Australie à trouver des opportunités d'investissement au Moyen-Orient.

Une récente enquête menée par Campden Wealth et Raffles Family Office auprès de 76 bureaux mono et multifamiliaux basés en Asie-Pacifique a révélé que l'allocation moyenne d'actifs au Moyen-Orient n'était que de 1 %, et que 7 % des personnes interrogées prévoyaient d'augmenter cette allocation.

"Nous vivons une époque très intéressante où la géopolitique est devenue plus importante que jamais pour les familles", a déclaré Manish Tibrewal, cofondateur de Farro Capital à Singapour, ajoutant que la volonté de Dubaï de réglementer les actifs virtuels et le système de visas dorés, entre autres, ont renforcé l'attrait de cette région. (Reportage de Xie Yu à Hong Kong et de Yantoultra Ngui à Singapour ; rédaction de Sumeet Chatterjee et Muralikumar Anantharaman)