NOF CORPORATION est principalement engagée dans les secteurs des produits chimiques fonctionnels, des sciences de la vie et autres. La société opère dans trois segments. Le segment des produits chimiques fonctionnels est engagé dans la fabrication et la vente d'acides gras, de dérivés d'acides gras, de surfactants, de dérivés d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène, de peroxydes organiques, de produits chimiques pétroliers, de polymères fonctionnels, de films fonctionnels, de matériaux électroniques et d'agents spéciaux de prévention de la rouille, ainsi que dans le traitement de la prévention de la rouille. Le segment des sciences de la vie est engagé dans la fabrication et la vente de matériaux de formulation de médicaments pour les systèmes d'administration de médicaments (DDS), d'huiles et de graisses comestibles et de produits alimentaires de santé, entre autres. Le secteur de la chimie est engagé dans la fabrication et la vente d'explosifs industriels, d'articles liés à la défense et de produits liés à l'espace. La société est également active dans les secteurs du transport et de l'immobilier.

Secteur Produits chimiques de base