NovoCure Limited est une entreprise mondiale spécialisée dans l'oncologie. La société est engagée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de dispositifs de champs de traitement des tumeurs (TTFields), y compris Optune et Optune Lua pour le traitement des cancers à tumeurs solides. Ses produits commercialisés sont approuvés dans certains pays pour le traitement des patients adultes atteints de glioblastome, de mésothéliome pleural malin et de mésothéliome pleural. Elle mène actuellement des études fondamentales évaluant l'utilisation des TTFields dans le traitement du cancer de l'ovaire, des métastases cérébrales du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) et du cancer du pancréas. Ses principales priorités sont de favoriser l'adoption commerciale d'Optune, son dispositif commercial de TTFields. Elle dispose également d'une licence pour commercialiser Optune en Chine, à Hong Kong, à Macao et à Taïwan. Des essais cliniques en cours ou achevés étudient les champs de traitement des tumeurs dans les métastases cérébrales, le cancer gastrique, le glioblastome, le cancer du foie, le cancer du poumon non à petites cellules, le cancer du pancréas et le cancer de l'ovaire.