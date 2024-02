Nuvalent, Inc. est une société biopharmaceutique de stade clinique qui se concentre sur la création de thérapies ciblées avec précision pour les patients atteints de cancer. Son principal produit candidat, le NVL-520, est un nouvel inhibiteur sélectif des ROS1 conçu pour répondre aux défis cliniques de la résistance émergente aux traitements, des effets indésirables liés au système nerveux central (SNC) et des métastases cérébrales. Son deuxième produit candidat, NVL-655, est un inhibiteur sélectif de l'ALK à pénétration cérébrale conçu pour répondre aux défis cliniques de la résistance émergente aux traitements, des effets indésirables liés au SNC et des métastases cérébrales qui peuvent limiter l'utilisation des inhibiteurs de l'ALK de première, deuxième et troisième génération. Le produit candidat de la Société comprend également le NVL-330, un inhibiteur sélectif de HER2 pénétrant dans le cerveau, conçu pour répondre au besoin médical combiné de traiter les tumeurs dirigées par HER2ex20, de traiter les métastases cérébrales et d'éviter les effets indésirables limitant le traitement, y compris ceux dus à l'inhibition hors cible de l'EGFR de type sauvage.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale