Nuvalent, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique qui se consacre à la création de thérapies ciblées avec précision pour des cibles de kinases cliniquement prouvées dans le cancer. Elle développe de petites molécules qui ont le potentiel de surmonter la résistance, de minimiser les effets indésirables, de traiter les métastases cérébrales et d'obtenir des réponses plus durables. Elle développe un pipeline solide avec des candidats expérimentaux pour le cancer du poumon non à petites cellules ROS1-positif, ALK-positif et HER2-positif, ainsi que de multiples programmes de recherche au stade de la découverte. Son produit candidat, le NVL-520, est en cours de développement pour les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) ROS1 proto-oncogène 1 (ROS1) positif. Le NVL-520 est un nouvel inhibiteur sélectif de ROS1. Son produit candidat, le NVL-655, est en cours de développement pour les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) anaplasique (ALK). LC. Le NVL-655 est un inhibiteur sélectif de l'ALK à pénétration cérébrale. Son produit candidat, le NVL-330, est un inhibiteur sélectif du récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2) à pénétration cérébrale.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale